Правительство согласовало открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

Кабмин принял проект распоряжения аэропорта "Житомир" для международных авиарейсов во время заседания, передает Еспресо.TV.



Согласно документу, Кабмин постановил открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского воздушного сообщения.



Отмечается, что пункт пропуска будет работать круглосуточно.



В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что в настоящее время аэропорт "Житомир" является дееспособным предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb