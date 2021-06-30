Правительство согласовало открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов
Кабинет министров согласовал открытие международного пункта пропуска в аэропорту "Житомир"
Кабмин принял проект распоряжения аэропорта "Житомир" для международных авиарейсов во время заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно документу, Кабмин постановил открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского воздушного сообщения.
Отмечается, что пункт пропуска будет работать круглосуточно.
В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что в настоящее время аэропорт "Житомир" является дееспособным предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.
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