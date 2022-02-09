Правительство согласовало назначение заместителю главы Меджлиса Джелялову стипендии имени Левко Лукьяненко

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на заседание правительства 9 февраля.



Соответствующий указ должен быть подписан президентом Владимиром Зеленским.



Государственная стипендия имени Левко Лукьяненко составляет три прожиточных минимума. Ее присваивают гражданам, которых Россия незаконно удерживает на своей или оккупированной территории из-за политической или общественной деятельности.



Политзаключенные получают стипендию в течение года после освобождения. В январе 2021 года ее получили 13 граждан Украины, трое из которых до сих пор незаконно удерживаются Россией и оккупантами, поэтому деньги за них получили родственники.

Напомним, российский оккупационный суд в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова до 4 ноября. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 года якобы был организован украинской разведкой, к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.

Впоследствии оккупанты поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений". 8 октября 2021 года стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .

Позже Джелялову предъявили новое обвинение в контрабанде взрывного устройства "через таможенную границу Таможенного союза".

18 января 2022 года Джелялов ознакомился с материалами уголовного дела, возбужденного против него в оккупационном суде в Крыму, и заявил, что его арест - это незаконное преследование .

Оккупационный суд в Крыму покинул активиста Джелялова в СИЗО до 23 февраля.

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