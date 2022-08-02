Правительство согласовало назначение Янушевича главой Херсонской ОВА
Сегодня, 2 августа, на заседании правительства было согласовано назначение нового главы Херсонской ОВА
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Соглашено назначение Янушевича Ярослава Владимировича главой Херсонской областной государственной администрации". – написал Мельничук
Добавим, что с 9 июля этого года временно исполняет обязанности глави Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
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