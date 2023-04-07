Правительство согласовало назначение Кравченко главой Киевской ОГА
7 апреля Кабинет министров Украины поддержал назначение нового главы Киевской областной государственной администрации Руслана Кравченко
Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.
"Правительство поддержало проект указа президента о назначении Руслана Кравченко новым главой Киевской ОВА", - пишет Мельничук.
Кабинет министров Украины уволил Максима Ярмистого с должности первого заместителя главы Украинского института национальной памяти и назначил государственным секретарем Министерства образования и науки Украины
Также Ирина Грицай стала заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации.
Правительство поддержало увольнение главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области Александра Гомона и главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области Юрия Волкова Юрия.
Справочно. Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Кандидат в должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год). Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса.
Кравченко с 15 марта 2021 года по настоящее время является руководителем Бучанской окружной прокуратуры.
В этом году Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро, но не победил.
- 24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении руководителей пяти областей – Киевской, Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
- 7 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций населенных пунктов в Запорожской области.
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