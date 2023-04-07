Правительство согласовало назначение Кравченко главой Киевской ОГА

Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

"Правительство поддержало проект указа президента о назначении Руслана Кравченко новым главой Киевской ОВА", - пишет Мельничук.

Кабинет министров Украины уволил Максима Ярмистого с должности первого заместителя главы Украинского института национальной памяти и назначил государственным секретарем Министерства образования и науки Украины

Также Ирина Грицай стала заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Правительство поддержало увольнение главы Обуховской районной государственной администрации Киевской области Александра Гомона и главы Фастовской районной государственной администрации Киевской области Юрия Волкова Юрия.

Справочно. Руслан Кравченко – украинский прокурор, участник российско-украинской войны. Кандидат в должность руководителя Национального антикоррупционного бюро Украины. Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2022 год). Работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса.

Кравченко с 15 марта 2021 года по настоящее время является руководителем Бучанской окружной прокуратуры.

В этом году Кравченко участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро, но не победил.