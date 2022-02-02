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Правительство согласовало назначение Алексея Кулебы на должность главы ОГА Киева

2 февраля, 2022 среда
15:09
Общество КМДА

2 февраля Кабмин согласовал назначение Алексея Кулебы главой Киевской ОГА

Об этом свидетельствует заседание правительства.

Кабмин согласовал назначение первого заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющих полномочий Алексея Кулебы на должность главы Киевской облгосадминистрации.

С 20 декабря 2019 года и по сей день Киевскую ОГА возглавляет Василий Володин.

Решение о назначении на этот пост Алексея Кулебы будет принимать президент Владимир Зеленский.

Справка: в январе 2021 года Алексей Кулеба был назначен первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий.

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Василий Володин
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