Правительство со 2 июля запретило въезд в Украину из четырех стран без негативного теста на COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Согласно сообщению, лица, которые прибыли из Индии, Великобритании, РФ и Португалии или находились на территории этих стран не менее семи дней в течение последних двух недель, не смогут въехать в Украину без отрицательного результата экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2. Такой тест должен быть проведен в пунктах пропуска через государственную границу Украины.



Отмечается, что украинцы, прибывшие из этих стран, также смогут сделать экспресс-тест в пунктах пропуска. Без отрицательного результата такого теста граждане Украины старше 12 лет подлежат обязательной самоизоляции и обсервации. Сопровождение таких лиц от зоны пограничного контроля до санитарной зоны будет обеспечивать Нацполиция.



В пресс-службе отметили, что больше всего эти изменения будут касаться лиц, пересекающих украинскую границу на участке с РФ. Так, сейчас на этом участке работают пять автомобильных пунктов пропуска: "Сеньковка" в Черниговской области, "Бачевск" и "Юнаковка" - в Сумской, "Меловое" - в Луганской и "Гоптовка" в Харьковской.



Отмечается, что с начала суток в этих пунктах пропуска на въезд в Украину госграницу пересекли более 1800 человек, из которых прошли тестирование более 900 Еще 745 человек отправились на самоизоляцию, а 49 - на обсервацию. Остальные - дети в возрасте до 12 лет и участники международных перевозок.



В ведомстве также напомнили, что иностранцы, независимо от страны, прибывающие в Украину, должны иметь страховку, которая покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, а также отрицательный результат ПЦР- или экспресс-теста, проведенного не более чем за 72 часа до пересечения границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях.

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