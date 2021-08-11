Правительство снизит тариф на электроэнергию для некоторых домохозяйств: сколько платить

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает ЕспресоTV.



"Правительство принимает решение сегодня о том, что тарифы на электроэнергию для населения будут снижены до 1,44 грн за киловатт для тех домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в месяц. Для тех украинских семей, потребляющих более 250 киловатт в месяц цена остается без изменений - 1,86 грн ", - сказал Шмыгаль.



Он отметил, что новые тарифы заработают с 1 октября этого года.

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