Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29

Об этом Эдуард Хегер сообщил в твиттере.

"Словацкое правительство только одобрило передачу Украине 13 МиГ-29! Обещания должны быть соблюдены, когда Владимир Зеленский попросил об оружии, в частности истребители. Я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь - ключевая для обеспечения способности оградить себя и всю Европу от России", - написал премьер.