Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29
Премьер Словакии Эдуард Хегер сообщил, что словацкий кабинет министров одобрил передачу 13 истребителей МиГ-29
Об этом Эдуард Хегер сообщил в твиттере.
"Словацкое правительство только одобрило передачу Украине 13 МиГ-29! Обещания должны быть соблюдены, когда Владимир Зеленский попросил об оружии, в частности истребители. Я сказал, что мы сделаем все возможное. Рад, что другие делают то же самое. Военная помощь - ключевая для обеспечения способности оградить себя и всю Европу от России", - написал премьер.
- Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ранее сообщил, что Украина может получить польские МиГ-29 в течение 4-6 недель.
- Позже министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил , что авиационная коалиция, которая передаст Украине истребители, будет сформирована на 100%.
- Накануне президент Польши Анджей Дуда утвердил , что в ближайшие дни Украина получит от страны 4 из обещанных 10 истребителей МиГ-29.
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