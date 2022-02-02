Правительство Швейцарии упразднило ряд карантинных ограничений в стране: что позволили
Федеральный совет Швейцарии упразднил ряд карантинных ограничений, связанных с COVID-19, поскольку увидел признаки, что коронавирус переходит в эндемическую фазу
Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Швейцарии.
"Появляется все больше признаков того, что острый кризис вскоре истечет и может начаться эндемическая фаза", - говорится в заявлении.
Федеральный совет отметил положительную ситуацию в больницах: несмотря на рекордное количество инфекций, перегрузки не было, а заполняемость отделений интенсивной терапии продолжала снижаться.
В связи с этим правительство приняло решение с 3 февраля отменить обязательство работать из дому и обязательную самоизоляцию для непосредственно контактировавших с больным коронавирусом. При этом в силе остается требование идти на карантин тем, у кого был обнаружен COVID-19, а также обязательство носить маску на рабочем месте.
Совет также рассматривает возможность полностью упразднить карантинные ограничения, связанные с COVID-19. Окончательное решение об этом будет обсуждаться 16 февраля, а также будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
Справка: болезнь, регулярно вспыхивающая в определенных регионах, называют эндемичной. В этом случае количество случаев заболеваемости в течение определенного времени остается относительно стабильным. Оно выше, чем в других местностях, но не увеличивается с течением времени. В одно и то же время заболевает всегда примерно одно и то же количество людей.
- Напомним, Дания первой из стран ЕС упразднила все карантинные ограничения.
- Финляндия отменит все карантинные ограничения в течение февраля.
- 2 февраля Норвегия также упразднила большинство ограничений, связанных с COVID-19.
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