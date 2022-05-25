Об этом сообщает CNN.

Производство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи, замороженных после революции в Украине в 2014 году, - говорится в заявлении швейцарского правительства. В документе особо отмечено, что этот шаг "не связан с санкциями", которые Швейцария ввела против России в этом году.

Министерство финансов теперь просит Федеральный административный суд Швейцарии принять конфискацию активов, чтобы их можно было вернуть Украине, сообщили в правительстве.

Через несколько дней после свержения Януковича кабинет министров Швейцарии распорядился заморозить в Швейцарии все активы экс-президента и его окружения, в том числе Иванющенко, бывшего депутата парламента, которого считают близким и доверенным лицом бывшего руководителя страны.

Однако тогда украинские власти не смогли вынести решение о конфискации этих активов.

Теперь правительство Швейцарии заявило, что поскольку война в Украине "очень усложнила" уголовное производство против Иванющенко, то конфискационная процедура является "возможной и целесообразной".

23 мая 2022 года украинский суд разрешил арест Януковича по делу о "Харьковских соглашениях".

19 мая суд Киева разрешил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году незаконно переправил в РФ по меньшей мере 20 человек

24 марта 2021 года ГБР сообщило о подозрении бывшему премьер-министру Николаю Азарову в совершении государственной измены из-за подписания в 2010 году "Харьковских соглашений"

20 октября суд его заочно арестовал.

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