Правительство Швейцарии просит суд арестовать активы соратника Януковича
Министерство финансов Швейцарской Республики планирует арестовать активы на сумму свыше 100 миллионов швейцарских франков ($104 млн) соратника экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего в Россию в 2014 году
Об этом сообщает CNN.
Производство касается активов Юрия Иванющенко и его семьи, замороженных после революции в Украине в 2014 году, - говорится в заявлении швейцарского правительства. В документе особо отмечено, что этот шаг "не связан с санкциями", которые Швейцария ввела против России в этом году.
Министерство финансов теперь просит Федеральный административный суд Швейцарии принять конфискацию активов, чтобы их можно было вернуть Украине, сообщили в правительстве.
Через несколько дней после свержения Януковича кабинет министров Швейцарии распорядился заморозить в Швейцарии все активы экс-президента и его окружения, в том числе Иванющенко, бывшего депутата парламента, которого считают близким и доверенным лицом бывшего руководителя страны.
Однако тогда украинские власти не смогли вынести решение о конфискации этих активов.
Теперь правительство Швейцарии заявило, что поскольку война в Украине "очень усложнила" уголовное производство против Иванющенко, то конфискационная процедура является "возможной и целесообразной".
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