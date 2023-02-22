Правительство Швейцарии просит парламент отправить Украине гуманитарную помощь
Правительство Швейцарии просит парламент одобрить предоставление 140 миллионов франков ($151 млн) гуманитарной помощи для Украины
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на правительство страны.
Сообщается, что продолжение поддержки необходимо для улучшения "опасного положения" людей в Украине, где 40% населения зависит от помощи.
"Гуманитарным путем, дипломатическим путем и в целях восстановления мы можем поддержать Украину", – сказал министр иностранных дел Игнацио Кассис.
114 млн франков планируют выделить для Украины. Также еще 26 млн франков – для Молдовы.
Помощь охватывает укрытия для школ, ремонт больниц и энергетической инфраструктуры, а также небольшие кредиты для малых сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, может поддержать разминирование, психологическая и социальная поддержка населения.
Швейцария уже выделила 1,3 млрд франков в поддержку Украины, в том числе 270 млн франков в помощь жителям страны и 1,03 млрд франков в поддержку бежавших в Швейцарию украинцев.
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