Информация появилась на сайте Федерального совета Швейцарии в соответствующем заявлении.

Как говорится в официальном заявлении, Федеральный совет продолжит придерживаться практики нейтралитета, поскольку считает, что такая позиция является действенным инструментом швейцарской внешней политики и политики безопасности.

Наряду с этим, гуманитарную помощь населению Украины обещают продолжить. Речь идет о запросах на поставку медикаментов, палаток, матрасов, спальных мешков и одеял.

Напомним, Швейцария выделит Украине 15 млн франков на развитие цифровизации.

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