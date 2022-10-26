Правительство Швейцарии приняло решение продолжать политику нейтралитета в войне РФ с Украиной
Швейцария сохраняет нейтральный статус и не планирует отказываться от него из-за агрессии РФ против Украины
Информация появилась на сайте Федерального совета Швейцарии в соответствующем заявлении.
Как говорится в официальном заявлении, Федеральный совет продолжит придерживаться практики нейтралитета, поскольку считает, что такая позиция является действенным инструментом швейцарской внешней политики и политики безопасности.
Наряду с этим, гуманитарную помощь населению Украины обещают продолжить. Речь идет о запросах на поставку медикаментов, палаток, матрасов, спальных мешков и одеял.
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