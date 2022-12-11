Правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине

Об этом стало известно во время пресс-конференции министров обороны Украины и Швеции Алексея Резникова и Пола Йонсона.

"Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и оно на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных", - сказал Йонсон.

По словам главы МО Швеции, 11 декабря он увидел последствия атак на гражданские объекты в Николаеве, посетившем вместе с Резниковым.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", – пообещал министр обороны Швеции.

29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины. Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.

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