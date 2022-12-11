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Правительство Швеции приняло девятый пакет военной помощи Украине

11 декабря, 2022 воскресенье
22:07
Мир

Шведское правительство приняло девятый пакет помощи Украине, в частности страна передаст для украинских военных системы ПВО и зимнюю амуницию

Об этом стало известно во время пресс-конференции министров обороны Украины и Швеции Алексея Резникова и Пола Йонсона.

"Правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины, и оно на 50% больше, чем восьмой пакет. Это связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию со стороны России. В этом пакете мы предоставляем ПВО, комплектующие для другого вида ПВО и зимнюю амуницию для украинских военных", - сказал Йонсон.

По словам главы МО Швеции, 11 декабря он увидел последствия атак на гражданские объекты в Николаеве, посетившем вместе с Резниковым.

"С 1 января мы будем председательствовать в Совете Европы и для нас будет очень важной задачей защищать интересы Украины", – пообещал министр обороны Швеции.

  • 29 ноября Швеция анонсировала рекордный пакет помощи для Украины. Тогда глава МИД Швеции Тобиас Биллстрем сообщил, что помощь для Украины будет составлять на 100 млн евро больше, чем все предыдущие разы.

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