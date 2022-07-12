English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Правительство Швеции перечислило в поддержку ВСУ почти 1,7 млрд грн, - Нацбанк

Правительство Швеции перечислило в поддержку ВСУ почти 1,7 млрд грн, - Нацбанк

12 июля, 2022 вторник
22:03
Экономика

Национальный банк Украины получил от Правительства Швеции 577,7 млн шведских крон (или почти 1,7 млрд гривен в эквиваленте) на специальный счет, открытый для поддержки Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Транзакция совершена 6 июля этого года. Это уже второй перевод средств Правительства Швеции на спецсчет НБУ. 3 марта Национальный банк уже получал 500 млн шведских крон (или более 1,5 млрд гривен в эквиваленте). Это была одна из первых крупных сумм, поступившая в поддержку Вооруженных Сил Украины в шведских кронах одним платежом с начала российского вторжения.

"Мы благодарны Правительству Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку Вооруженных Сил Украины. Украинские военные уже пятый месяц подряд мужественно обороняют от российских захватчиков не только территориальную целостность нашего государства, но и отстаивают демократические ценности всего цивилизованного мира. Так что наше единение является чрезвычайно важным", – подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По состоянию на 12 июля на специальный счет со дня открытия перечислено 19,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Денежные средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира).

  • Отметим, что накануне в украинский бюджет поступил $1,7 млрд грантовой помощи США.
  • Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Читайте также:
Вікторія Спартц
11 июля, 2022 понедельник
Скандал с Ермаком в США. Виктория Спартц ответила Марси Каптур
Данило Лубківський
11 июля, 2022 понедельник
Украина дала непрофессиональную реакцию на письмо конгрессменки США Спартц, - дипломат Лубкивский
путін путлер
10 июля, 2022 воскресенье
Путин уже дает заднюю, - офицер ТРО Луганщины Шакун
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 35.67
    Покупка 35.67
    Продажа 36.75
  • EUR
    Покупка 35.69
    Продажа 37.01
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
12 июля
23:28
COVID
Глава ВОЗ: "Пандемия COVID-19 далека от завершения"
23:03
Загрузку украинским зерном вблизи устья Дуная ждут более 100 кораблей
22:11
Аналитика
Сергей Згурец
У иранских беспилотников для россиян не будет преимуществ в украинском небе. Колонка Сергея Згурца
22:05
Число погибших от обстрела Россией Часового Яра возросло до 45 человек
21:42
В ОК "Юг" рассказали, как обеспечивают транзит зерна через устье Дуная после освобождения Змеиного
21:40
На фото последствия обстрелов Николаева
Россияне обстреляли мирных жителей Изюма, убив по меньшей мере одного человека и ранив еще около десяти, - прокуратура
20:53
После Новой Каховки: ВСУ уничтожили еще один вражеский склад боеприпасов на Херсонщине
20:29
Разведка: по всей России ЧВК ищут наемников на войну с Украиной, завербованных заключенных отправляют в самые горячие точки
20:21
Около 30% россиян считают, что войну в Украине нужно "остановить как можно быстрее", - Медуза
19:58
"Мы вместе в трагедии, которая происходит в Украине": Зеленский встретился с министром обороны Польши Блащаком
19:30
Уничтожение базы оккупантов в Новой Каховке "самое большое из всех, которые мы видели до сих пор" в этой войне, - британский военный аналитик
18:51
ЕС планирует в октябре принять законодательство, которое позволит конфискацию российских активов
18:36
минфин
Минфин впервые повысил ставки доходности по военным облигациям
18:23
"Ждем хороших новостей". Резников побеседовал с главой минобороны Германии
18:21
Эксклюзив
Иранцы смогут передать более примитивные беспилотники, чем те, что есть на вооружении россиян, — военный эксперт Киричевский
18:13
Обновлено
Обстрел Россией Часового Яра: число погибших возросло до 41, спасены из-под завалов 9 человек
18:09
Невинно фольклористичная и непринужденно утонченная. Украинская дизайнер создала коллекцию для Gucci
18:09
Эксклюзив
Волонтерка - это очень важно, так создается тело нации, - Иван Семесюк
18:03
Эксклюзив
Германии нужна не турбина, а газ, но к России вопросов нет, - эксперт по энергетике Гончар
17:50
Оккупанты начали эксгумацию массового захоронения в Мариуполе, - Андрющенко
17:47
Закрытая статистика: имеют ли право украинцы знать всю правду о наших военных потерях?
17:46
Обновлено
Турция анонсировала 13 июля четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна
17:43
Правительство подготовит законопроекты об экзамене для получения украинского гражданства
17:27
В Киеве задержан экс-депутат: требовал $10 тыс. за влияние на судью
17:26
В Сирии во время авиаудара США погиб лидер ИГИЛ
17:24
Предатель Украины полковник Алексей Аврамченко совершил "шаг доброй воли"
17:20
ВСУ ликвидировали командира российской дивизии полковника Горобца
17:13
В Гааге 14 июля состоится конференция об ответственности России за военные преступления в Украине
17:09
Украина вернула тела 30-ти погибших военных
17:01
Жителей непризнанного Приднестровья вербуют в российскую армию
16:59
Эксклюзив
На фото уничтожена военная техника оккупантов
Миф о непобедимости России разрушен. Россия уже обращается за помощью к Ирану, - Огрызко
16:49
Обновлено
Оккупанты ударили по одному из районов Харькова: есть пострадавшие
16:44
Украина стала ассоциированным членом программы технологического сотрудничества вооруженных сил стран НАТО, - Минобороны
16:39
Украина рассчитывает получить 1 млрд евро от ЕС до конца июля, - премьер
16:39
евро
Хорватия переходит на евро, – решение Совета ЕС
16:32
Эксклюзив
Общая мобилизация в России маловероятна. Россияне не пойдут умирать в окопы при Путине, - адвокат Полозов
16:32
Появились детали выхода Ахметова из медиа-бизнеса
16:21
Эксклюзив
Есть украинцы, которые искренне ненавидят Украину, они полностью погружены в российский контекст, - Иван Семесюк
16:10
Ростислав Павленко
Уроки Лугано
16:10
Минобороны Британии показало, как украинские военные учатся работать с бронетехникой
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV