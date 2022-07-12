Правительство Швеции перечислило в поддержку ВСУ почти 1,7 млрд грн, - Нацбанк

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Транзакция совершена 6 июля этого года. Это уже второй перевод средств Правительства Швеции на спецсчет НБУ. 3 марта Национальный банк уже получал 500 млн шведских крон (или более 1,5 млрд гривен в эквиваленте). Это была одна из первых крупных сумм, поступившая в поддержку Вооруженных Сил Украины в шведских кронах одним платежом с начала российского вторжения.

"Мы благодарны Правительству Швеции за значительные благотворительные взносы, направленные на поддержку Вооруженных Сил Украины. Украинские военные уже пятый месяц подряд мужественно обороняют от российских захватчиков не только территориальную целостность нашего государства, но и отстаивают демократические ценности всего цивилизованного мира. Так что наше единение является чрезвычайно важным", – подчеркнул Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

По состоянию на 12 июля на специальный счет со дня открытия перечислено 19,7 млрд грн в эквиваленте. В частности, 7,1 млрд грн в эквиваленте поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары). Денежные средства поступали как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в частности из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира).

Отметим, что накануне в украинский бюджет поступил $1,7 млрд грантовой помощи США.

Совет ЕС одобрил предоставление Украине 1 млрд евро, который должен поступить до конца июля.

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