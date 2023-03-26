Правительство Северной Македонии рассмотрит решение о передаче Украине 12 вертолетов Ми-24
Генштаб Северной Македонии поддержал решение о передаче Украине 12 вертолетов Ми-24, теперь предложение должно рассмотреть правительство страны
Об этом заявила министр обороны страны Славянка Петровская телеканалу Alsat.
"По случаю визита министра обороны Славянки Петровской в "360 градусов" было объявлено, что страна передаст Украине 12 вертолетов Ми-24 и приобретет восемь новых - многоцелевых, на западной основе", - отметили журналисты.
Речь идет о 12 Ми-24, которые Северная Македония купила у Украины еще в 2001 году, часть этих вертолетов уже некоторое время не эксплуатируют.
"Вся техника, которая сейчас передана, кроме того, что это по просьбе украинцев, она им нужна, и это техника, которую украинская армия умело использует. Это техника, у которой в соответствии с нашими планами завершается срок эксплуатации", – сказала министр.
- Напомним, четыре военных самолета Су-25, которые Македония купила у Киева во время конфликта 2001 года, в начале августа 2022-го передали Украине.
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