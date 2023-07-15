Об этом пишет РТС.

Новый транш для Украины включает, в частности, товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов и товары от Комиссариата по делам беженцев и миграции.

Также принято решение о предоставлении временной защиты для граждан Украины, пострадавших в результате катастрофы в Херсонской области.

Кроме того, правительство Сербии решило организовать спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола "Динамо" из Киева. Белград выделил средства на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.