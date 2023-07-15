Правительство Сербии приняло решение о передаче гуманитарной помощи Украине
Правительство Сербии приняло решение о выделении Украине помощи для преодоления гуманитарной катастрофы в Херсонской области после подрыва россиянами Каховской ГЭС
Об этом пишет РТС.
Новый транш для Украины включает, в частности, товары и лекарства от Республиканской дирекции товарных резервов и товары от Комиссариата по делам беженцев и миграции.
Также принято решение о предоставлении временной защиты для граждан Украины, пострадавших в результате катастрофы в Херсонской области.
Кроме того, правительство Сербии решило организовать спортивно-реабилитационный лагерь для юношеской и детской команд Академии футбола "Динамо" из Киева. Белград выделил средства на проживание, питание, обучение и футбольные матчи.
- 18 января президент Сербии Александр Вучич заявил, что война в Украине ухудшила его отношения с Путиным. А 19 января правительство Сербии объявило об отправке гуманитарной помощи для Украины, в частности, отправили электроэнергетическое оборудование.
- 26 января министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич намекнул, что Белград может изменить свой курс в отношении РФ.
- 4 марта стало известно, что министр иностранных дел страны Ивица Дачич заявил, что Белград не поставляет оружие Украине. Также президент Вучич в воскресенье, 5 марта, опроверг сообщение о поставках сербских боеприпасов Украине или России.
- Впоследствии министр экономики Сербии Раде Баста заявил о необходимости введения Сербией санкций против России из-за ее войны против Украины и призвал правительство высказаться по этому поводу.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное