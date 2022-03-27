Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка Украины, - Шмигаль о снижении цен на премиальное топливо

Об этом Шмигаль написал в своем Telegram-канале.



"Сегодня Правительство сделало еще один шаг для стабилизации топливного рынка. Принято постановление, регламентирующее, что цена на так называемое "премиальное топливо" не может более чем на 5% превышать цены обычного топлива. Таким образом, мы нивелируем возможность для некоторых АЗС ставить необоснованно высокие" цены. Важно, что сегодняшняя цена позволяет топливным компаниям получать справедливую маржу, а значит, продолжать работать", - написал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.





Напомним, 18 марта сообщалось, что цены на горючее в Украине снизились благодаря законопроекту об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb