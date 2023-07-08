Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов

Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов

8 июля, 2023 суббота
00:11
Мир Марк Рютте

Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте в пятницу распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях по миграции

Об этом сообщило информагентство ANP.

В последние недели коалиция в Нидерландах вела переговоры о разрешении миграционного кризиса, поскольку для прибывших не хватало мест. Страна имеет едва ли не самое суровое антимиграционное законодательство в ЕС.

Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему, при которой, среди прочего, люди под угрозой преследования на родине имели больше прав на получение убежища, чем те, кто убегает из зоны боевых действий.

Самая маленькая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – неожиданно выступила против планов VVD, предусматривавших возможный развод членов семей (партия Рютте предлагала ограничить количество разрешений въезда в страну беженцам с целью воссоединения семьи).

В конце концов, на этой неделе Рютте поставил ультиматум: либо правительство до летних каникул достигает договоренности о миграции, либо его партия VVD уходит из коалиции. Договоренность к пятнице так и не была достигнута и Рютте, как ожидается, должен объявить об отставке правительства.

Формально об отставке правительства премьер Нидерландов должен объявить королю, но тот, отмечает NOS, находится в отпуске. Поэтому пока до конца не ясно, как именно состоится процедура отставки главы правительства.

Вероятно, действующее правительство продолжит работу до проведения внеочередных парламентских выборов.

Марк Рютте возглавлял четыре правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года, то есть полтора года.

  • Напомним, что Нидерланды во время войны стали одним из ключевых партнеров Украины в ЕС. Зеленский постоянно общался с Марком Рютте. 4 мая Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Россия не может выиграть войну против Украины и понесет должное наказание за все преступления.
  • 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
  • Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
  • 4 июля кабинет министров Нидерландов объявил о втором пакете поддержки Украины в этом году более чем на 118 миллионов евро.

Нидерланды
беженцы
Читайте также:
Олександр Лукашенко
7 июля, 2023 пятница
ISW: Лукашенко дистанцируется от соглашения, заключенного между Кремлем и Пригожиным
Анналена Бербок
7 июля, 2023 пятница
Глава МИД Германии выступила против предоставления Штатами кассетных боеприпасов Украине
Сергій Лавров
7 июля, 2023 пятница
NBC: Лавров провел с эксчиновниками США тайные переговоры об условиях прекращения войны в Украине. В Госдепе отреагировали
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 40.24
    Продажа 41.1
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
8 июля
00:45
Эрдоган: Украина заслуживает членства в НАТО
00:40
Залужный посетил группировку войск "Хортица" и "Таврия"
00:31
Обзор
50 лет Залужному! 20 фактов из жизни "Железного Генерала"
00:24
Эксклюзив
Внезапно умерший белорусский министр был причастен к посадке самолета с Протасевичем, – советник Тихановской Вячорка
00:14
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 7 июля
2023, пятница
7 июля
23:44
Пентагон
Украинцы ищут слабые места в линии обороны РФ: главное впереди, - Пентагон о контрнаступлении ВСУ
23:35
Эксклюзив
У Пригожина огромное доверие Путина, они договорились, - российский оппозиционер Пономарев
23:31
Обновлено
США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов Байден и Зеленский прокомментировали
23:24
Михаил Фридман
Украина на следующей неделе может национализировать банк российского олигарха Фридмана, - Bloomberg
23:09
Свитолина победила эксчетвертую ракетку мира и вышла в 1/8 финала Уимблдона
22:38
Петиция о сохранении украинского дубляжа собрала необходимые 25 тыс. голосов за 4 дня
22:21
Обновлено
Зеленский прибыл в Турцию и встретился с Эрдоганом
22:14
Эксклюзив
Кассетными боеприпасами мы сможем нивелировать преимущество врага в личном составе, - военный эксперт Грабский
21:58
Эксклюзив
Большое количество людей из окружения Путина мечтает о сепаратных переговорах, – младший сержант ВСУ Гудыменко
21:44
Рекордный штраф: в Китае интернет-компания должна заплатить больше $980 млн
21:26
Цуренко победила во втором по продолжительности матче в истории Уимблдона и побила рекорд турнира
21:11
Эксклюзив
НАТО должно объявить, что Украина вступит в Альянс сразу после завершения активной фазы боев, - военный эксперт Мусиенко
21:02
Эксклюзив
Почти на всей линии фронта россияне пытаются наступать и контратаковать, - полковник СБУ Костенко
21:02
Правительство утвердило процедуру предоставления статуса УБД гражданским
20:48
Легендарный голкипер ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг
20:32
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следует говорить не о скорости наступления, а о его темпе: военные итоги недели
20:30
Украине удалось идентифицировать большинство тел убитых россиянами в Оленивке пленных, - Лубинец
20:19
Враг в Бахмуте, как в западне: ВСУ кое-где продвинулись на южном фланге города более 1 км, - Маляр
20:05
OPINION
Об Украине без Украины шепотом и вслух
20:00
Обзор
Победные новости 498-го дня войны: Силы обороны вернули ранее оккупированные территории у Бахмута, а МВФ улучшил экономический прогноз для Украины
19:47
Правительство Германии одобрило закупку боеприпасов для артиллерии и танков ВСУ
19:42
Немецкая разведка могла перехватить разговор Лукашенко и Пригожина во время мятежа в РФ, - ARD
19:19
На фоне успешного контрнаступления ВСУ в армии РФ растет количество отказов от участия в боях, - Генштаб
19:18
В Шотландии хотят декриминализировать хранение наркотиков для личного употребления
18:54
Эксклюзив
В результате российского ракетного удара по Львову разрушены 36 квартир и 6 повреждены, - нардеп Тистык
18:48
Обзор
Как "Эскобар" стал "Лучшим боссом": что посмотреть на выходных
18:42
Пользователи Threads жалуются на проблемы с удалением аккаунтов. Подробности
18:24
Пресс-служба Константина Жеваго прокомментировала заявления ГБР и СБУ об уголовных делах по Полтавскому ГОКу
18:21
airBaltic
Авиакомпании Латвии получили разрешение на прямые рейсы в США
18:04
Эксклюзив
Закон об отпусках и доплатах военным очень важен, но остались нерешенные вопросы, - нардеп Цымбалюк
18:03
Обновлено
Зеленский прибыл в Словакию и встретился с президентом Чапутовой
18:00
OPINION
Мы снова ведем борьбу за идентичность
17:58
Шойгу случайно признал поборы, унижение и отток квалифицированных кадров из армии РФ
17:57
Глушилки дронов и РЭБ: Германия выделила очередной пакет военной помощи Украине
17:40
В Киеве запустили единый номер для вызова всех чрезвычайных служб
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV