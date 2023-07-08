Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов

Об этом сообщило информагентство ANP.

В последние недели коалиция в Нидерландах вела переговоры о разрешении миграционного кризиса, поскольку для прибывших не хватало мест. Страна имеет едва ли не самое суровое антимиграционное законодательство в ЕС.

Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему, при которой, среди прочего, люди под угрозой преследования на родине имели больше прав на получение убежища, чем те, кто убегает из зоны боевых действий.

Самая маленькая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – неожиданно выступила против планов VVD, предусматривавших возможный развод членов семей (партия Рютте предлагала ограничить количество разрешений въезда в страну беженцам с целью воссоединения семьи).

В конце концов, на этой неделе Рютте поставил ультиматум: либо правительство до летних каникул достигает договоренности о миграции, либо его партия VVD уходит из коалиции. Договоренность к пятнице так и не была достигнута и Рютте, как ожидается, должен объявить об отставке правительства.

Формально об отставке правительства премьер Нидерландов должен объявить королю, но тот, отмечает NOS, находится в отпуске. Поэтому пока до конца не ясно, как именно состоится процедура отставки главы правительства.

Вероятно, действующее правительство продолжит работу до проведения внеочередных парламентских выборов.

Марк Рютте возглавлял четыре правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года, то есть полтора года.