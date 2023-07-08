Правительство Рютте в Нидерландах уходит в отставку из-за проблемы мигрантов
Правительство Нидерландов во главе с премьер-министром Марком Рютте в пятницу распалось после того, как партии коалиции не смогли договориться об ограничениях по миграции
Об этом сообщило информагентство ANP.
В последние недели коалиция в Нидерландах вела переговоры о разрешении миграционного кризиса, поскольку для прибывших не хватало мест. Страна имеет едва ли не самое суровое антимиграционное законодательство в ЕС.
Партия Рютте – VVD – предложила создать двухуровневую систему, при которой, среди прочего, люди под угрозой преследования на родине имели больше прав на получение убежища, чем те, кто убегает из зоны боевых действий.
Самая маленькая партия коалиции – либеральный "Христианский союз" – неожиданно выступила против планов VVD, предусматривавших возможный развод членов семей (партия Рютте предлагала ограничить количество разрешений въезда в страну беженцам с целью воссоединения семьи).
В конце концов, на этой неделе Рютте поставил ультиматум: либо правительство до летних каникул достигает договоренности о миграции, либо его партия VVD уходит из коалиции. Договоренность к пятнице так и не была достигнута и Рютте, как ожидается, должен объявить об отставке правительства.
Формально об отставке правительства премьер Нидерландов должен объявить королю, но тот, отмечает NOS, находится в отпуске. Поэтому пока до конца не ясно, как именно состоится процедура отставки главы правительства.
Вероятно, действующее правительство продолжит работу до проведения внеочередных парламентских выборов.
Марк Рютте возглавлял четыре правительства в Нидерландах, последнее просуществовало с января 2022 года, то есть полтора года.
- Напомним, что Нидерланды во время войны стали одним из ключевых партнеров Украины в ЕС. Зеленский постоянно общался с Марком Рютте. 4 мая Марк Рютте на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Россия не может выиграть войну против Украины и понесет должное наказание за все преступления.
- 25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
- Один из лидеров "авиационной коалиции" Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы.
- 4 июля кабинет министров Нидерландов объявил о втором пакете поддержки Украины в этом году более чем на 118 миллионов евро.
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