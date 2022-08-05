Правительство РФ вышлет 14 болгарских дипломатов

Об этом идет речь на сайте российского МИД.

Отмечается, что 5 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации А. Кристина был приглашен в МИД России, где ему объявили о предоставлении статуса "persona nоn grat" и о признании "неприемлемыми" 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

"Эта мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить "persona nоn grata" и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Русе. Хотели бы отметить, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", - говорится в заявлении МИД РФ.

Там также добавили, что по их мнению, такие действия "не только наносят существенный вред традиционным связям между нашими странами, ограничивают права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, чтобы навредить России".

Правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург