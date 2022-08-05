Правительство РФ вышлет 14 болгарских дипломатов
Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 14 болгарских дипломатов, их вышлют из страны
Об этом идет речь на сайте российского МИД.
Отмечается, что 5 августа Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в Российской Федерации А. Кристина был приглашен в МИД России, где ему объявили о предоставлении статуса "persona nоn grat" и о признании "неприемлемыми" 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.
"Эта мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить "persona nоn grata" и неприемлемыми 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии, а также временно закрыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Русе. Хотели бы отметить, что ответственность за последствия этих контрпродуктивных шагов целиком и полностью лежит на правительстве Болгарии во главе с господином Петковым", - говорится в заявлении МИД РФ.
Там также добавили, что по их мнению, такие действия "не только наносят существенный вред традиционным связям между нашими странами, ограничивают права соотечественников, лишившихся доступа к консульскому обслуживанию, но и свидетельствуют о дальнейшей деградации коллективного Запада, готового жертвовать интересами партнеров, чтобы навредить России".
- Правительство Болгарии приняло решение о временном закрытии консульства страны в российском городе Екатеринбург
- Напомним, в начале июля Болгария, согласно санкциям Европейского Союза, заморозила перевод из России в свое посольство, которое предназначалось для выплат зарплат дипломатам.
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