Правительство РФ выделило $23 млн для подготовки высадки на Луну

Материалы госкорпорации опубликовали на сайте госзакупок РФ, передает Еспресо.TV .



По итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий.



Суммарная стоимость контракта - 1,7 миллиарда рублей.



"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементов и систем изделий ракетно-космической техники, обеспечивающей надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико биологических проблем ", - говорится в объявлении тендера.



При этом "Роскосмос" впервые отметил в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb