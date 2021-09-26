Правительство РФ выделило $23 млн для подготовки высадки на Луну
"Роскосмос", которым руководит бывший оппозиционер и гость киевского Оранжевого Майдана, а ныне верный Кремлю чиновник и один из кандидатов в преемники Путина Дмитрий Рогозин объявил тендер на проведение научно-исследовательских работ по изучению проблемных вопросов программы пилотируемых полетов на Луну
Материалы госкорпорации опубликовали на сайте госзакупок РФ, передает Еспресо.TV .
По итогам работы необходимо разработать требования к космической технике для подобных миссий.
Суммарная стоимость контракта - 1,7 миллиарда рублей.
"Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементов и систем изделий ракетно-космической техники, обеспечивающей надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико биологических проблем ", - говорится в объявлении тендера.
При этом "Роскосмос" впервые отметил в своих официальных документах, что Россия будет использовать ракету "Ангара" и малый транспортный корабль для первых пилотируемых полетов к Луне.
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