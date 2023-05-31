Правительство РФ объявило о создании на временно оккупированных территориях Украины "Железных дорог Новороссии"
Российское правительство распорядилось создать на временно оккупированных территориях Украины "Железную дорогу Новороссии"
Об этом сообщают российские СМИ.
Распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии" с главным офисом в захваченном Донецке подписал премьер РФ Михаил Мишустин.
Отмечается, что новое предприятие объединит железные дороги на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.
Оккупанты надеются с помощью "Железных дорог Новороссии" "построить единую логистику в регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок".
Название "Новороссия" активно использовалось российскими захватчиками в начале вооруженной агрессии против Украины в 2014 году.
- 5 мая британская разведка отметила, что России вряд ли удастся оградить железнодорожную сеть от будущих нападений, эти удары усиливают давление на внутреннюю безопасность.
- 20 мая сообщалось, что на временно оккупированных россиянами территориях Луганщины партизаны подрывают железнодорожные пути .
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