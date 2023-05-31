Об этом сообщают российские СМИ.

Распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии" с главным офисом в захваченном Донецке подписал премьер РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что новое предприятие объединит железные дороги на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Оккупанты надеются с помощью "Железных дорог Новороссии" "построить единую логистику в регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозок".

Название "Новороссия" активно использовалось российскими захватчиками в начале вооруженной агрессии против Украины в 2014 году.