Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко. В комментарии hromadske это подтвердил и сам уполномоченный Олег Котенко.

По словам Котенко, постановление о расформировании Офиса официально обнародуют в ближайшие дни.

Как пишет Татьяна Николаенко со ссылкой на собственные источники, с даты принятия соответствующего постановления полномочия уполномоченного частично передадут:

Министерству внутренних дел – розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах;

Главному управлению разведки – возвращение тел погибших;

Министерству обороны – деятельность поисковиков.

По данным источников "Цензора", Олега Котенко якобы пригласили в МВД, но он отказался от новой должности.

В Кабмине пока официально не комментировали это решение.