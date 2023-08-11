Правительство решило ликвидировать Офис уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах
Кабинет Министров расформирует Офис уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах. Он, в частности, занимался обменом тел павших военных
Об этом сообщила на facebook-странице журналистка Цензор.НЕТ Татьяна Николаенко. В комментарии hromadske это подтвердил и сам уполномоченный Олег Котенко.
По словам Котенко, постановление о расформировании Офиса официально обнародуют в ближайшие дни.
Как пишет Татьяна Николаенко со ссылкой на собственные источники, с даты принятия соответствующего постановления полномочия уполномоченного частично передадут:
- Министерству внутренних дел – розыск пропавших и Реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- Главному управлению разведки – возвращение тел погибших;
- Министерству обороны – деятельность поисковиков.
По данным источников "Цензора", Олега Котенко якобы пригласили в МВД, но он отказался от новой должности.
В Кабмине пока официально не комментировали это решение.
- Как отмечал Котенко в апреле, более семи тысяч украинских военных считаются пропавшими без вести. Вероятно, около 60% из них находятся в плену России, а другая доля – погибшие.
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