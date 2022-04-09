Правительство решило изъять активы двух ликвидированных российских банков в Украине в пользу государства

Об этом сообщила первый вице-премьер - министр экономики Украины Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

"Мы приняли решение сегодня об изъятии корпоративных прав и финансовых активов, полностью или частично принадлежащих резидентам России. Речь идет о Сбербанке России и Акционерном коммерческом промышленно-инвестиционном банке", - сказала она.

Свириденко уточнила, что это решение, по сути, является практическим введением закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов".

"Украина изымает часть финансовых активов в виде прав требования долга, имеющихся на счетах средств, ОВГЗ, депозитарных сертификатов (НБУ). Поэтому, конечно, следующим решением должно быть решение СНБО, но этот важный шаг в направлении (изъятия) правительство сделало уже сегодня", - подчеркнула она.

Национальный банк Украины предложил правительству национализировать активы выведенных с рынка "дочек" государственных банков РФ.