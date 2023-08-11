Об этом идет речь на сайте правительства.

"Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", – говорится в сообщении.

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что Украина должна избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов.