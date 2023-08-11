Правительство разрешило выезжать за границу военнообязанным, родные которых погибли или пропали без вести во время АТО
Кабинет Министров Украины снял ограничения на выезд за границу для тех людей, чьи родные погибли или пропали без вести во время участия в антитеррористической операции
Об этом идет речь на сайте правительства.
"Военнообязанные граждане, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции (АТО), смогут пересекать государственную границу Украины в период действия военного положения", – говорится в сообщении.
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина заявила, что Украина должна избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов.
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