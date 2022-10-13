Правительство разрешило выезд за границу еще одной категории украинцев

Правительство Украины разрешило выезд за границу представителям авиационной отрасли. Об этом сообщают в Госпогранслужбе .

"Теперь авиационный персонал, государственные инспекторы по авиационному надзору или лица, уполномоченные на проведение проверок Госавиаслужбы, а также работники Государственного авиационного предприятия "Украина" имеют разрешение на выезд за границу во время военного положения, если они направляются для работы за границей или тренажерной подготовки ", – сообщают пограничники.

К слову, петиция на сайте президента об отмене запрета выезда мужчинам, являющимся студентами иностранных вузов, набрала необходимое количество подписей для рассмотрения

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