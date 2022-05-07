Правительство разрешило украинским производителям реализовывать препараты на основе крови за границей

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передаёт Еспресо.TV.

Речь идет исключительно об экспорте альбумина и иммуноглобулина, а не донорской крови как таковой. Вывозить последнюю по-прежнему запрещается. В то же время, если у производителя препаратов крови нет неснижаемого запаса, продать их другим государствам он также не сможет.

Смягчение ограничительных мер, которые были введены с началом полномасштабной войны в Украине, в Кабмине объясняют необходимостью перезапуска экономики, которая в результате российского вторжения испытала разрушительные последствия. Если фармпроизводители выполнят свои обязательства по международным контрактам, можно будет рассчитывать на дополнительные поступления в госбюджет.

Украина планирует запретить продажу лекарств, производство которых хотя бы частично связано с российскими и белорусскими фармзаводами

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