Правительство разрешило украинским производителям реализовывать препараты на основе крови за границей
Кабмин смягчил ограничительные меры, введенные с началом полномасштабной войны в Украине
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, передаёт Еспресо.TV.
Речь идет исключительно об экспорте альбумина и иммуноглобулина, а не донорской крови как таковой. Вывозить последнюю по-прежнему запрещается. В то же время, если у производителя препаратов крови нет неснижаемого запаса, продать их другим государствам он также не сможет.
Смягчение ограничительных мер, которые были введены с началом полномасштабной войны в Украине, в Кабмине объясняют необходимостью перезапуска экономики, которая в результате российского вторжения испытала разрушительные последствия. Если фармпроизводители выполнят свои обязательства по международным контрактам, можно будет рассчитывать на дополнительные поступления в госбюджет.
- Украина планирует запретить продажу лекарств, производство которых хотя бы частично связано с российскими и белорусскими фармзаводами
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