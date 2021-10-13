Правительство разрешило разрабатывать профстандарты на новые профессии

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам председателя Национального агентства квалификаций (НАК) Юрия Баланюка, постановление устраняет несовершенства Классификатора профессий. Так, его устарелость тормозила процесс разработки профессиональных стандартов на новые профессии, поскольку сначала ее надо было внести в Классификатор, а это требовало много времени.



Он отметил, что НАК по новым правилам является субъектом проверки профессиональных стандартов. Также усовершенствована процедура просмотра профессионального стандарта.



Отмечается, что по новым правилам Министерство экономики один месяц на утверждение профстандарта.