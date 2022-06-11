Правительство разрешило предпринимателям не представлять финансовые отчеты до конца войны

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Предприятиям, которые во время действия военного положения не предоставили промежуточную или годовую отчетность в предусмотренные сроки, правительство разрешило подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.

Напомним, налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал сменить руководство таможни.

Министр финансов Марченко считает, что Украина должна заключить новую программу кредита с МВФ.

Кроме этого, правительство разрешило предприятиям, находящимся на оккупированной территории или в районах ведения боевых действий, оперативно принимать решение о проведении инвентаризации имущества в случае обнаружения его хищения или порчи. Таким образом, предприятия смогут зафиксировать эти события.