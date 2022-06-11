Правительство разрешило предпринимателям не представлять финансовые отчеты до конца войны
Кабинет министров изменил порядок представления финансовой отчетности
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Предприятиям, которые во время действия военного положения не предоставили промежуточную или годовую отчетность в предусмотренные сроки, правительство разрешило подать соответствующую отчетность в течение трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.Кроме этого, правительство разрешило предприятиям, находящимся на оккупированной территории или в районах ведения боевых действий, оперативно принимать решение о проведении инвентаризации имущества в случае обнаружения его хищения или порчи. Таким образом, предприятия смогут зафиксировать эти события.
- Напомним, налоговый комитет Верховной Рады признал работу Таможенной службы неудовлетворительной и рекомендовал сменить руководство таможни.
- Министр финансов Марченко считает, что Украина должна заключить новую программу кредита с МВФ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное