Правительство разрешило платить аванс на материалы для достройки трех мостов в рамках "Большого строительства"
Кабинет министров принял постановление, позволяющее осуществлять предварительную оплату стоимости материалов для строительства трех искусственных сооружений
Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.
Согласно сообщению, правительство разрешило осуществлять предоплату на закупку материалов для Запорожского моста, который является крупнейшим и самым известным долгостроем страны, моста в Кременчуге общенационального значения, а также Ямпольского моста - пограничного перехода через реку Днестр на украинско-молдавской госгранице.
Отмечается, что все три объекта являются внеклассовыми, то есть, длиной более 500 м с индивидуальными конструкциями пролетных строений и опор. По данным ведомства, в Украине пока только 13 подобных внеклассового искусственных сооружений.
"Такое решение позволит платить аванс на материалы для строительства мостов. Аванс не должен превышать 100% их стоимости и выделяется на срок не более девяти месяцев, учитываются также и ранее предоставленные авансы. Срок изготовления металлических конструкций составляет от 6 до 9 месяцев. Согласно мировой практике заводы-производители не отпускают продукцию без полной оплаты ", - отметили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что выделение аванса позволит в полном объеме профинансировать изготовление главных элементов мостов - балок пролетных строений. Сейчас потребность в металлоконструкциях для Запорожского моста составляет 1,2 млрд грн, Кременчугского - 1,1 млрд грн, Ямпольского - 1,3 млрд грн.
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