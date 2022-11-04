Правительство разрешило оформление и выдачу водительских удостоверений в электронной форме
Кабинет Министров Украины утвердил возможность оформления и выдачи водительского удостоверения в электронной форме
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
"Кабинет Министров Украины сегодня, 4 ноября, утвердил проект постановления "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров", которым предусмотрена возможность оформления и выдачи водительского удостоверения в электронной форме", - говорится в сообщении.
Как отмечается, документ предусматривает возможность путем применения средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра Единой информационной системы МВД заказа, а через Единый государственный вебпортал электронных услуг, в том числе портал Дия, также заказа и формирования, получения, выдачи, предъявления и проверки электронного водительского удостоверения и электронного свидетельства о регистрации транспортного средства.
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