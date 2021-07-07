Правительство разрешило мужчинам брать 14-дневный отпуск по рождению ребенка

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.



По словам заместителя министра экономики Светланы Галущенко, в апреле департамент принял чрезвычайно важный закон, обеспечивающий равные возможности матери и отца в уходе за ребенком и вводит новый вид отпуска при рождении ребенка.



"Сегодняшнее решение правительства упрощает процедуру получения такого отпуска путем определения четкого механизма, условий и оснований его предоставления", - цитирует пресс служба слова Галущенко.



Право на отпуск имеют муж, жена которого родила ребенка; отец ребенка, не состоящий в зарегистрированном браке с матерью ребенка, при условии что они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности, а также дедушка, бабушка или другой совершеннолетний родственник ребенка, фактически осуществляющий уход за ребенком, мать или отец которого одиноки.



Отмечается, что оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней предоставляется одноразово, но не позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. Принятый Порядок определяет перечень документов для каждой категории лиц.

Напомним, что 15 апреля 2021 года Верховная Рада приняла закон №3695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком", что устранил законодательные пробелы, которые ограничивают права человека на отпуск по уходу за ребенком.