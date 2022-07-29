Правительство разрешило банкам увеличивать ставку до 20% для кредитов на время военного положения
Кабмин внес изменения в положения по программам целевого кредитования, согласно которым банки на период военного положения смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов
Об этом сообщили на сайте правительственного портала.
"Кабинет Министров на заседании 29 июля одобрил изменения в положение о программах целевого кредитования", - говорится в сообщении.
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на период военного положения банки смогут увеличивать ставку до 20% для новых кредитов, акцент также делается на инвестиционных кредитах: "Основная цель изменений – активизировать программы льготного кредитования для бизнеса".
"После повышения учетной ставки со стороны НБУ такие программы как "5-7-9", финансового лизинга и государственных портфельных гарантов затормозили. Об этом говорит бизнес. Поэтому правительство сегодня внесет изменения, которые дадут возможность убрать те барьеры, которые появились по этим программам", - добавил премьер-министр.
- Министерство финансов на аукционе 12 июля повысило доходность по военным облигациям в долларах до 4-4,5%, в то время как доходность гривневых облигаций осталась без изменений.
- 26 июля Денис Шмыгаль сказал , что 200 млрд грн направят на соцвыплаты и поддержку экономики благодаря отсрочке выплат Украины по внешним долгам.
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