Правительство рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения, которое "может платить больше"
Министерство энергетики рассматривает возможность увеличения тарифов на электроэнергию для определенных категорий домохозяйств
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .
По словам Галущенко, правительство брало реальные расчеты и увидело возможность снижения тарифа для определенной категории населения, которой важна поддержка государства.
"Я за рыночные отношения, я точно не коммунист, но должна быть справедливость. Если люди могут платить больше, то это одна история, и мы над этим будем работать, чтобы в дальнейшем определить такие категории потребителей. Пока не готов назвать критерии по их определению" - сказал Галущенко.
Возможно, по его словам, во внимание будет приниматься объем потребления или доход.
"Но если сейчас есть возможность снизить тариф, и при этом мы видим, что экономика " Энергоатома " и " Укргидроэнерго " будет сбалансирована, то мы это сделали. И приняли решение заранее. Просто в течение последних месяцев вокруг этого вопроса велись спекуляции: мол, тариф поднимется в пять раз или десять раз. На этом спекуляции закончились ", - пояснил министр.
Галущенко также отметил: важность принятого решения в том, что изменение модели публичных спецобязательств (ПСО) дает возможность балансировать госкомпании.
- Напомним, Кабмин 11 августа снизил тариф на электроэнергию до 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,68 грн/кВт для остальных .
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