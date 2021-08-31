Правительство рассматривает повышение тарифов на электроэнергию для населения, которое "может платить больше"

Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .



По словам Галущенко, правительство брало реальные расчеты и увидело возможность снижения тарифа для определенной категории населения, которой важна поддержка государства.



"Я за рыночные отношения, я точно не коммунист, но должна быть справедливость. Если люди могут платить больше, то это одна история, и мы над этим будем работать, чтобы в дальнейшем определить такие категории потребителей. Пока не готов назвать критерии по их определению" - сказал Галущенко.



Возможно, по его словам, во внимание будет приниматься объем потребления или доход.



"Но если сейчас есть возможность снизить тариф, и при этом мы видим, что экономика " Энергоатома " и " Укргидроэнерго " будет сбалансирована, то мы это сделали. И приняли решение заранее. Просто в течение последних месяцев вокруг этого вопроса велись спекуляции: мол, тариф поднимется в пять раз или десять раз. На этом спекуляции закончились ", - пояснил министр.



Галущенко также отметил: важность принятого решения в том, что изменение модели публичных спецобязательств (ПСО) дает возможность балансировать госкомпании.

Напомним, Кабмин 11 августа снизил тариф на электроэнергию до 1,44 грн/кВт-час для домохозяйств, потребляющих менее 250 кВт в месяц и оставит тариф на уровне 1,68 грн/кВт для остальных .