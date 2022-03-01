Правительство рассказало, как будут платить пенсии в марте
Пенсионный фонд Украины приступил к подготовке документов на выплату пенсий за март 2022 года
Как сообщает "Правительственный портал", пенсии в марте планируют выплачивать в предусмотренные законом сроки, то есть до 25 марта, передает "Еспресо".
Но "в случае необходимости выплатный период может быть продлен после 25 числа", - сказано в сообщении.
Пенсионерам, которые вынуждены переехать, пенсии будут выплачиваться без открытия счета в банке на основании обращения в Пенсионный фонд.
"В случае временного изменения фактического места жительства получателя выплата пенсии ему осуществляется путем перевода средств без открытия счета в банке на основании обращения (личного, посредством средств телекоммуникационной связи или в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг) в органы Пенсионного фонда Украины", – уточняют в сообщении правительства.
Образец такого заявления можно найти здесь. https://www.kmu.gov.ua/news/pensijnij-fond-ukrayini-rozpochav-pidgotovku-dokumentiv-na-viplatu-pensij-za-berezen-2022-roku
- Напомним, 24 февраля в Украине был создан координационный штаб для обеспечения бесперебойной работы соцзащиты в условиях военного положения.
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