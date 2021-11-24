Правительство расширило список медикаментов для лечения COVID-19

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 24 ноября, передает Еспресо.TV.



"Это позволит оперативно взаимодействовать и вести переговоры с мировыми производителями по поставке лекарственных средств с высокой эффективностью и находящихся на финальных стадиях исследований. Ведь когда препараты выходят на рынок, производители как правило уже имеют договоренности на поставки лекарств в другие страны, что предопределяет определенный дефицит", - написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль.



Следовательно, препараты "Молнупиравир" и "Ритонавир" будут в перечне средств, которые могут использоваться для лечения коронавируса.



Депутат от Европейской солидарности Алексей Гончаренко опубликовал текст постановления в Telegram.

Напомним, 4 ноября в Украине начались плацебо-контролируемые исследования таблеток от коронавируса, созданных компаниями Pfizer и Merck.