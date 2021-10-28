Правительство расширило программы доступных кредитов и ипотеки: что изменится

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



"Согласно принятым изменениям, к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" приобщены физические лица-предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога под поручительство .



Кроме того, правительство усовершенствовало процедуру сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления, что позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. .



В то же время, постановлением внесены изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету покупаемой заемщиком ипотеки.



В частности, отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет. Также увеличен предел возможного превышения площади предмета ипотеки до 40% с 20% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.

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