Правительство расширило программы доступных кредитов и ипотеки: что изменится
Кабинет министров Украины расширил условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%" и "Доступная ипотека 7%"
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.
"Согласно принятым изменениям, к государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" приобщены физические лица-предприниматели с годовым доходом до 50 млн грн, которые смогут получить льготные кредиты по ставке 12% годовых до 1 млн грн без залога под поручительство .
Кроме того, правительство усовершенствовало процедуру сочетания программы "Доступные кредиты 5-7-9%" с региональными программами поддержки и развития малого бизнеса через сотрудничество Фонда развития предпринимательства с местными государственными администрациями и органами местного самоуправления, что позволит увеличить объем помощи предприятиям малого и среднего бизнеса. .
В то же время, постановлением внесены изменения в Порядок удешевления стоимости ипотечных кредитов, которыми предусмотрено упрощение требований к предмету покупаемой заемщиком ипотеки.
В частности, отменены возрастные ограничения к недвижимому имуществу кроме объектов недвижимости в областных центрах с численностью населения более 1 млн, которые должны быть приняты в эксплуатацию или реконструированы не ранее десяти лет. Также увеличен предел возможного превышения площади предмета ипотеки до 40% с 20% от нормативной площади, которая оплачивается заемщиком самостоятельно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.26
Покупка 26.26Продажа 26.49
-
EUR
Покупка 30.36Продажа 30.74
- Актуальное
- Важное