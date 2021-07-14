Правительство расширило программу госгарантий на фермеров для покупки сельхозземли

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



"Отныне программой государственных портфельных гарантий смогут воспользоваться фермеры, желающие приобрести землю сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.



Премьер отметил, что льготные условия будут распространяться только на мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 гектаров. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по банковскому кредиту.



Шмыгаль добавил, что это уже третья государственная программа, направленная на удешевление денег для фермеров.

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