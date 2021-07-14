Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Правительство расширило программу госгарантий на фермеров для покупки сельхозземли

Правительство расширило программу госгарантий на фермеров для покупки сельхозземли

14 июля, 2021 среда
14:26
Экономика Денис Шмигаль

Кабинет министров расширил программу государственных гарантий на мелких и средних аграриев для покупки сельскохозяйственной земли

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Отныне программой государственных портфельных гарантий смогут воспользоваться фермеры, желающие приобрести землю сельскохозяйственного назначения", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что льготные условия будут распространяться только на мелких и средних аграриев, которые уже работают на земле и имеют в пользовании не более 500 гектаров. Заем будет предоставляться на срок до 10 лет, а гарантии от государства позволят существенно снизить ставку по банковскому кредиту.

Шмыгаль добавил, что это уже третья государственная программа, направленная на удешевление денег для фермеров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

аграрии
Читайте также:
Василий Ломаченко
13 июля, 2021 вторник
Член команды Ломаченко "слил" информации о главном недостатке боксера
путин
title.author Виталий Портников
13 июля, 2021 вторник
Виталий Портников: Для Путина Украины нет и не будет
Дмитрий Песков
13 июля, 2021 вторник
"Россия не выходила из СССР": спикер Путина Песков высказался о территориальных претензиях к "бывшим республикам"
Киев
+32
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.17
    Покупка 27.17
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 31.99
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
14 июля
17:12
Евгения Кравчук
Кроме увольнения Авакова: Кравчук заявила, что до осени в правительстве не планируют кадровых перестановок
17:11
Талибы
В Афганистане талибы захватили пограничный пункт на границе с Пакистаном
16:57
Сергей Гармаш
Жители ОРДЛО лишены доступа к вакцине, которую предоставляет Украина - Гармаш
16:47
Минэкономики
Кабмин предлагает упростить трудоустройство иностранцев
16:45
Ярослав Железняк
Комитет Рады отклонил "языковую" правку Бужанского по бюджетному законопроекту
16:44
Замир Кобулов
Виталий Портников: Террористы всегда понимают террористов
16:34
поезд
Поезд "Чернигов - Ивано-Франковск" сбил человека, движение через станцию "Колычевка" приостановлено
16:25
гроза
Грозовые ливни и жара: Наталья Диденко о погоде 15 июля
16:18
польша граница
На польской границе задержали 5 украинцев: пытались выехать по поддельным удостоверениям о вакцинации
16:16
коллектор
Защита должников от незаконного давления: НБУ начал регистрацию коллекторов
16:05
танк Абрамс
Польша приобретет 250 танков Абрамс стоимостью $ 6 млрд у США
16:02
Штамм "Дельта": в Украине подтвердили еще два новых случая COVID-19
15:48
КСУ
КСУ признал конституционным языковой закон
15:45
Рада
Рада приняла закон о реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за газ
15:45
В Киеве Honda столкнулась с мопедом и грузовиком, есть погибшая
В Киеве Honda столкнулась с мопедом и грузовиком, есть погибшая
15:43
Верховная Рада
Рада переименовала День защитника Украины
15:37
В Мариуполе в канализации коммунальщики нашли мешок с человеческими останками
15:34
суд
Оплатил себе адвоката деньгами общины: на Луганщине экс-мэра будут судить за растрату бюджетных средств
15:33
В ЕС решили отказаться от двигателей внутреннего сгорания за 15-20 лет, - СМИ
15:32
Аваков
Комитет Рады не определился относительно отставки Авакова
15:27
Зеленский
Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ
15:24
Неподалеку Одессы правоохранители обнаружили схрон с оружием и боеприпасами
15:18
Юлия Мендель
"Первая причина - здоровье": Мендель объяснила, почему ушла с должности пресс-секретаря президента
15:18
доллар, валюта
Не только под обязательства: НБУ будет расширять возможности бизнеса по покупке валюты
15:18
паспорт РФ
Представитель Госдумы заявил в оккупированном Луганске, что Россия раздала 600 тыс. паспортов в ОРДЛО
15:14
Денис Шмигаль
Кабмин создал Украинский ветеранский фонд
15:11
суд
Подготовка покушения на генерала СБУ Наумова: полковник Расюк получил условный срок за сделку со следствием
15:04
СБУ
СБУ заблокировала схему хищения средств на охране транспортных объектов КГГА
14:58
Загрязнение воздуха
Для снижения выбросов до 35% нужно 100 млрд евро, - Шмыгаль
14:49
Иван Баканов
С начала войны на Донбассе СБУ открыла более 23 тыс. производств по военной агрессии России, - Баканов
14:48
В Южной Африке арестовали более 1200 человек за грабежи во время протестов в связи с арестом экс-президента Зумы
14:47
Андрей Костин
Нардеп-"слуга" назвал возможные сроки перезагрузки ВСП
14:31
Дмитрий Кулеба
Каждая страна ЕС сама будет решать, пускать ли украинцев, - Кулеба
14:25
В Черкасской области прогремел взрыв в жилом доме, под завалами обнаружили тело владельца
14:11
Юрий Бойко
"Харьковские соглашения": Бойко и еще четырех нардепов вызвали на допрос
14:09
В Боснии арестовали главу разведки: обвиняют в подделке диплома
14:07
На закарпатском предприятии отравились работники - один человек умер, четырех госпитализировали
13:59
шахта
Кабмин направил 400 млн грн на погашение задолженности по зарплате шахтерам
13:55
Звездная украинская теннисистка не сыграет на Олимпиаде
13:51
Кабмин обязал лесхозы направлять треть прибыли на воспроизводство лесов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV