Правительство расширило перечень товаров критического импорта

Об этом говорится на сайте правительственного портала.

Известно, что в список критических товарных категорий добавлены воды (минеральные и газированные), ферментированные или сквашенные молочные продукты, соль, табачное сырье, сырье для производства товаров легкой промышленности, медицины.

Также в список вошли товары, необходимые для промышленности и строительства, как полимеры, средства для пайки и сварки металлов, стекло, металлоконструкции и т.д.

Напомним, БЭБ обратилось к украинскому бизнесу с оговоркой относительно необоснованного завышения цен на проживание, услуги и товары.