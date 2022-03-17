Правительство расширило перечень товаров критического импорта
Правительство расширило список продуктов критического импорта рядом социально принципиальных позиций.
Об этом говорится на сайте правительственного портала.
Известно, что в список критических товарных категорий добавлены воды (минеральные и газированные), ферментированные или сквашенные молочные продукты, соль, табачное сырье, сырье для производства товаров легкой промышленности, медицины.
Также в список вошли товары, необходимые для промышленности и строительства, как полимеры, средства для пайки и сварки металлов, стекло, металлоконструкции и т.д.
- Напомним, БЭБ обратилось к украинскому бизнесу с оговоркой относительно необоснованного завышения цен на проживание, услуги и товары.
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