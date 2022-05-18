Правительство расширило перечень граждан, имеющих право на выплаты в 2,5 тыс. грн от международных гуманитарных организаций
Кабмин одобрил постановление, расширившее перечень граждан, имеющих право на ежемесячные выплаты в 2,2-2,5 тыс. грн от ООН, Красного Креста, ЮНИСЕФ и Международной организации по миграции
Об этом сообщает Правительственный портал .
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь программа будет распространяться не только на внутренне перемещенных лиц.
"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждан, находящихся на временно оккупированной территории", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что для получения таких выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе . Со временем заявку можно будет оформить через Дию.
-
15 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с ООН запускает программы выплат вынужденным переселенцам и малоимущим, которые переехали из-за боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.86Продажа 33.69
- Актуальное
- Важное