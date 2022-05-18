Об этом сообщает Правительственный портал .

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, теперь программа будет распространяться не только на внутренне перемещенных лиц.

"Выплаты также смогут получить наши люди с деоккупированных территорий, из населенных пунктов, находящихся в зоне активных боевых действий, а также граждан, находящихся на временно оккупированной территории", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для получения таких выплат украинцы могут подать заявку на информационной платформе . Со временем заявку можно будет оформить через Дию.

15 апреля Денис Шмыгаль заявил, что правительство совместно с ООН запускает программы выплат вынужденным переселенцам и малоимущим, которые переехали из-за боевых действий.

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