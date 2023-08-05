Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Правительство расширило границы НПП "Синегора" в Карпатах на 10 тыс. гектаров

Правительство расширило границы НПП "Синегора" в Карпатах на 10 тыс. гектаров

5 августа, 2023 суббота
03:47
Общество

Кабинет Министров на заседании в пятницу принял решение о расширении границ территории национального природного парка "Синегора" в Ивано-Франковской области

Об этом в Фейсбуке сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил проект указа Президента Украины "Об изменении границ территории национального природного парка "Синегора". В состав парка планируем включить более 10 тыс. гектаров земель государственной собственности", - сообщил Стрелец.

По его словам, принятое решение позволит образовать сплошную природоохранную зону между парком "Синегора", заповедником "Горганы" и расположенным южнее Карпатского национального природного парка и НПП "Верховинский".

Справочно . "Синегора" – это уникальный природный комплекс горного массива Горганы. Именно здесь лежит часть Восточно-Карпатского Туристического Пути. В парке растет значительная площадь лесов и древних лесов, принадлежащих к остаткам оригинальной дикой природы в Европе.

  • Напомним, ранее, в 2022 году, в НПП "Синегора" уже присоединяли территорию, площадью 32 гектара.
Украина
Читайте также:
3 августа, 2023 четверг
Нащупали самое перспективное направление: ВСУ на юге приступили к третьей фазе контрнаступления, - WP
3 августа, 2023 четверг
Леся Гасиджак объяснила, почему некорректно сравнивать затраты на строительство музея с покупкой дронов для армии
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.92
    Покупка 36.92
    Продажа 37.61
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.65
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
5 августа
03:27
Live
Обновлено
Взрывы в районе Крымского моста: поврежден российский корабль. Онлайн трансляция
03:18
Германия подтвердила участие в саммите по Формуле мира Украины и назвала своего представителя
02:51
Алексей Данилов
Мы будем возить зерно по морю, куда считаем необходимым, не спрашивая разрешения РФ, - Данилов
02:32
F-16
Первая группа украинских пилотов уже готова к учениям на F-16, - Politico
01:47
В Словении после сильных ливней началось наводнение: три человека погибли
01:00
Возвращение законной власти или интервенция: Африканские страны объявили ультиматум мятежникам в Нигере
00:14
Эксклюзив
Огрызко об обсуждении украинской Формулы мира в Саудовской Аравии: Там не будет решений
00:01
Украинского боксера обязали провести защиту чемпионского титула
2023, пятница
4 августа
23:36
Костюк не смогла выйти в полуфинал турнира WTA в Вашингтоне
23:31
Эксклюзив
Свитан уверен, что вертолеты Беларуси выполняли боевое задание на пересечение границы с Польшей
23:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 4 августа
23:20
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Следующие цели Украины будут направлены на носители ракет "Калибр": военные итоги недели
23:07
Ллойд Остин
Министры обороны США и Польши обсудили угрозу со стороны Беларуси
22:49
Данилов рассказал, при каких условиях Украина может получить ядерное оружие
22:42
На левобережье Херсонской области россияне имитируют отвод войск, чтобы выявить информаторов
22:15
Лидер сборной Украины за год до Олимпиады-2024 объявила о завершении карьеры
22:15
Украина получила от Германии новую партию военной помощи
21:57
Малиновский нашел два варианта для продолжения карьеры
21:44
На Днепропетровщине разоблачили работника колонии, который обещал заключенному выпустить его раньше
21:42
Жителям Херсонщины и Николаевщины, которые из-за подрыва Каховской ГЭС потеряли урожай, выплатят компенсацию
21:26
Российский беспилотник атаковал центр Берислава на Херсонщине: тяжело ранен 48-летний мужчина
21:21
В селах и на прифронтовых территориях развернуты мобильные аптечные пункты, - Минздрав
21:17
Свитолина проиграла 4-й ракетке мира на турнире WTA в Вашингтоне
21:07
Эксклюзив
Генерал Романенко объяснил, стоит ли рассчитывать, что у РФ закончатся ракеты
20:46
Иран
Украина прекратит действие соглашения с Ираном об избежании двойного налогообложения
20:45
Умер звезда сериалов "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу" Марк Марголис
20:30
Путин подписал закон об увеличении призывного возраста в РФ
20:17
В Украине второй раз проверят все укрытия
20:08
OPINION
Позиция "украинцы сами виноваты" дает нам иллюзию контроля
20:04
"Реал" отказался продавать Лунина в испанский топ-клуб
20:00
Маляр: Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны РФ на юге
20:00
Обзор
Победные новости 527-го дня войны: подбит российский десантный корабль, "хлопок" и участие Китая в обсуждении Формулы мира для Украины
19:48
Украина получит от Болгарии 100 бронетранспортеров: решение одобрило правительство
19:36
На Киевщине сообщили о подозрении полицейскому, которого обвиняют в изнасиловании 10-летнего ребенка
19:25
В Мелитополе круглосуточно работает крематорий окупантов. Жители жалуются на постоянную вонь
19:22
коррупция
Более 61% украинцев считают, что побеждать Россию больше всего мешает коррупция на закупках для ВСУ, - опрос
19:11
Зеленский поблагодарил СБУ за возвращение войны назад – в Россию
19:03
OPINION
Царь и бояре
19:02
Обзор
От королей до мутантов: что посмотреть на выходных
18:59
Обновлено
Ярмоленко забил первые два гола по возвращении в "Динамо"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV