Правительство расширило границы НПП "Синегора" в Карпатах на 10 тыс. гектаров
Кабинет Министров на заседании в пятницу принял решение о расширении границ территории национального природного парка "Синегора" в Ивано-Франковской области
Об этом в Фейсбуке сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.
"Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил проект указа Президента Украины "Об изменении границ территории национального природного парка "Синегора". В состав парка планируем включить более 10 тыс. гектаров земель государственной собственности", - сообщил Стрелец.
По его словам, принятое решение позволит образовать сплошную природоохранную зону между парком "Синегора", заповедником "Горганы" и расположенным южнее Карпатского национального природного парка и НПП "Верховинский".
Справочно . "Синегора" – это уникальный природный комплекс горного массива Горганы. Именно здесь лежит часть Восточно-Карпатского Туристического Пути. В парке растет значительная площадь лесов и древних лесов, принадлежащих к остаткам оригинальной дикой природы в Европе.
- Напомним, ранее, в 2022 году, в НПП "Синегора" уже присоединяли территорию, площадью 32 гектара.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.65
- Актуальное
- Важное