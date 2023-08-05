Правительство расширило границы НПП "Синегора" в Карпатах на 10 тыс. гектаров

Об этом в Фейсбуке сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

"Сегодня Кабинет Министров Украины одобрил проект указа Президента Украины "Об изменении границ территории национального природного парка "Синегора". В состав парка планируем включить более 10 тыс. гектаров земель государственной собственности", - сообщил Стрелец.

По его словам, принятое решение позволит образовать сплошную природоохранную зону между парком "Синегора", заповедником "Горганы" и расположенным южнее Карпатского национального природного парка и НПП "Верховинский".

Справочно . "Синегора" – это уникальный природный комплекс горного массива Горганы. Именно здесь лежит часть Восточно-Карпатского Туристического Пути. В парке растет значительная площадь лесов и древних лесов, принадлежащих к остаткам оригинальной дикой природы в Европе.