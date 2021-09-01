Правительство распределит между регионами 1 млрд грн образовательной субвенции: на что пойдут средства

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время заседания правительства, передает Еспресо.TV.



"Будем принимать распределение субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов", на которую в бюджете заложен один миллиард гривен", - сказал Шмыгаль.



По его словам, средства в рамках этой программы будут направлены на поддержку образования региона. В частности, на инициативы, связанные с формированием в учебных заведениях безбарьерного пространства, а также организации и обеспечения здорового питания. Субвенции также предусмотрены на капитальный ремонт школ и обновление материально-технической базы столовых образовательных учреждений.



"Сейчас, в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами, согласовано более пятисот проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса", - отметил премьер.



Кроме того, по словам Шмыгаля, правительство утвердит распределение 150 млн грн субвенции местным бюджетам для создания учебно-практических центров современнойго профессионально-технического образования.

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