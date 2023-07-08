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Правительство распределило 23,7 млрд грн на восстановление Украины

8 июля, 2023 суббота
13:04
Экономика

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел совещание с руководителями областных военных администраций и профильными министерствами по восстановлению Украины и заявил, что правительство уже распределило 23,7 млрд грн на восстановление

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

"Украина уже начала восстановление. Есть все ресурсы и возможности для восстановления сейчас, не дожидаясь завершения войны", - говорится в сообщении.

Шмыгаль отметил, что на совещании с руководителями ОВА и министерствами обсуждался ход восстановления страны.

"Правительство уже распределило 23,7 млрд грн на восстановление, однако на местах освоение средств происходит очень медленно", – написал он.

Отмечается, что среди важных вопросов, которые поднимались, - помощь людям на ремонт поврежденного жилья. По словам премьер-министра, программа "єВідновлення" уже работает, однако нужно увеличивать темпы выплат. Также завершается работа над электронной системой компенсации за разрушенное имущество – в августе система должна заработать.

Шмыгаль призвал глав ОВА активнее коммуницировать с министерствами о возможных бюрократических препятствиях с целью ускорения восстановления на местах.

Отчет глав военных администраций

В частности, шесть отобранных населенных пунктов будут комплексно отстраиваться по современным стандартам и принципу "лучше, чем было". Как пишет Шмыгаль, проекты должны стать пособием для предстоящего восстановления всей Украины.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил , что полностью завершено разминирование села Посад-Покровское. Возобновлено электро- и водоснабжение. Продолжается работа над доведением воды в дома. Строительство первых объектов должно начаться уже в этом месяце.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов доложил о разминировании Циркуновской громады на 90%. Также там восстановлены все коммуникации. Область планирует восстановление жилой инфраструктуры в Изюме, Дергачах и ряде населенных пунктов.

В городе Тростянец Сумской области, как сообщил председатель ОВА Владимир Артюх, все запланированные мероприятия по подготовке проектов выполнены. Начались работы по строительству развязки, к середине августа должны начаться работы по восстановлению вокзала.

В селе Ягодное на Черниговщине, по словам председателя ОВА Вячеслава Чауса, восстановление в рамках пилотного проекта будет происходить в три очереди. Первая – это частные жилые дома, вторая очередь – клуб и библиотека, третья – создание мемориала в школе, где россияне устроили застенок для жителей. Кроме этого, в воскресенье, 9 июля, состоятся общественные слушания по проекту, чтобы люди определились, в каком стиле будет восстанавливаться село.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко проинформировал о процессе восстановления Бородянки и Мощуна. В Бородянке восстановлено электро-, тепло- и водоснабжение. Начали работы по капитальному ремонту 4 многоквартирных домов по программе United24. На средства международных партнеров восстанавливаются школа и детский сад. В Мощуне в ближайшее время планируется капитальный ремонт основной дороги к будущему мемориалу. За средства международных партнеров восстанавливается амбулатория, а также определяется земельный участок для постройки школы и детского сада.

Как сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, совместно с Мининфраструктуры восстановлено уже 70% всех уничтоженных объектов. Продолжается работа по защите энергообъектов. Также область готовится не только к проектам восстановления, но и развития инфраструктурных проектов, крайне необходимых для Житомирщины.

Глава Николаевской области Виталий Ким высказал ряд предложений по комплексному восстановлению населенных пунктов, которые позволят существенно ускорить строительство. Также глава Донецкой ОВА Павла Кириленко выразил основную потребность – восстановление дорог оборонного назначения.

Отмечается, что в Днепропетровской области наиболее важным является возобновление водоснабжения в населенные пункты из-за уничтожения россиянами Каховского водохранилища. По информации ОВА, запущено водоснабжение в Покров. Начаты работы по прокладке водопровода в Марганец и Никополь, однако ориентировочно в августе-сентябре водоснабжение должно быть возобновлено.

  • В марте Всемирный банк оценил восстановление экономики Украины в $411 млрд.
  • 7 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о достижении договоренностей по реализации двух проектов по восстановлению. Один из них касается транспорта.
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