"Правительство работу сделало, дело за Верховной Радой": Зеленский объявил об отмене НДС и акциза на горючее

Об этом он сказал на пресс-конференции, передает Еспресо.TV .

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"Кабинет Министров Украины принял несколько важных решений. Согласована полная отмена налога на добавленную стоимость и акциза на топливо, на бензин, на дизель. Это делается не только в контексте посевной кампании, которую нужно начинать, как всегда, очень быстро и срочно. Но и из расчета на нужды всех наших граждан Украины, чтобы не было дефицита топлива в стране, чтобы цены были стабильными. Правительство свою часть работы сделало. Теперь дело за депутатами Верховной Рады. Они должны безотлагательно поддержать это решение своим голосованием. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук уже занимается подготовкой соответствующего заседания", – заявил Зеленский.