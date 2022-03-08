Правительство продолжит выплачивать соцпомощь малообеспеченным слоям населения и изменило порядок начисления льгот и субсидий

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль в обращении.



"Правительство приняло решение, что помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, детям с тяжелыми заболеваниями, выплаты внутриперемещенным лицам будут продолжены без необходимости обращаться в органы соцзащиты", - сказал он.



Премьер также рассказал о льготах и субсидиях.



"Правительство изменило порядок их начисления. В случае, если местные органы соцзащиты не смогут выполнять свои функции, все выплаты будут осуществлены непосредственно Министерством социальной политики через Ощадбанк, даже если у получателей открытые счета в других банках", - сообщил Шмигаль,



Он поблагодарил всех волонтеров и социальных работников, которые во время войны помогают тем, "кому помощь сегодня нужна больше всего - людям пожилого возраста, инвалидам, тяжелобольным"

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