Правительство продлило выплату субсидий и соцвыплат до конца военного положения
После полномасштабного вторжения России в Украине были автоматически продлены социальные выплаты
Об этом в интервью УНИАН заявила министерша социальной политики Марина Лазебная.
"Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей. Более 6 млн человек охвачены одним видом социальной помощи", - подчеркнула Лазебная.
Министр также отметила, что с начала военного положения было профинансировано 100% выплат субсидий.
"Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты", - добавила она.
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