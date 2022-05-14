Правительство продлило выплату субсидий и соцвыплат до конца военного положения

Об этом в интервью УНИАН заявила министерша социальной политики Марина Лазебная.

"Мы автоматически без обращения человека продлили на время действия военного положения финансирование всех ранее назначенных социальных пособий, субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и упростили назначение для новых получателей. Более 6 млн человек охвачены одним видом социальной помощи", - подчеркнула Лазебная.

Министр также отметила, что с начала военного положения было профинансировано 100% выплат субсидий.

"Даже в регионах, где из-за боевых действий или оккупации не работают органы социальной защиты", - добавила она.