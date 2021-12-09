Правительство продлило действие проекта о платных камерах в СИЗО до 2022 года

Такое решение было принято на заседании правительства.



По информации Минюста, с начала реализации проекта услугой платных СИЗО воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн. Благодаря этому также отремонтировали 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.



Чиновники приняли решение о продлении срока действия проекта до 22 апреля 2022 года.

В 2020 году появились первые платные камеры СИЗО с улучшенными условиями.

Впоследствии Минюст запустил систему подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО.

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