Правительство продлило действие проекта о платных камерах в СИЗО до 2022 года
9 декабря Кабинет министров продлил срок реализации проекта о платных камерах СИЗО до 22 апреля 2022 года
Такое решение было принято на заседании правительства.
По информации Минюста, с начала реализации проекта услугой платных СИЗО воспользовались 1099 раз, общая сумма доходов составила 6105,6 тыс. грн. Благодаря этому также отремонтировали 108 бесплатных камер на 716 койко-мест.
Чиновники приняли решение о продлении срока действия проекта до 22 апреля 2022 года.
- В 2020 году появились первые платные камеры СИЗО с улучшенными условиями.
- Впоследствии Минюст запустил систему подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.27
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное