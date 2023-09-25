Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

"Несмотря на российскую агрессию и огромные разрушения в результате войны, в 2023 году нам удалось перейти от экономики выживания к процессам восстановления. В первую очередь речь идет об обеспечении базовых потребностей наших граждан и восстановлении критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Утверждается, что грантовые средства будут направлены "на безотлагательные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования".

Финансирование получат сектор общественного вещания, аграрный сектор и сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.