Правительство привлекло более 21 млрд грн грантовых средств от Японии: финансирование каких проектов предусмотрено
Кабмин решил направить на проекты восстановления Украины более 21 млрд. грн. грантовых средств от Японии. Да, часть денег направят на гуманитарное разминирование
Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.
"Несмотря на российскую агрессию и огромные разрушения в результате войны, в 2023 году нам удалось перейти от экономики выживания к процессам восстановления. В первую очередь речь идет об обеспечении базовых потребностей наших граждан и восстановлении критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Утверждается, что грантовые средства будут направлены "на безотлагательные проекты в сфере транспорта, гуманитарного разминирования, укрепления энергетической системы, восстановления отраслей сельского хозяйства, здравоохранения и образования".
Финансирование получат сектор общественного вещания, аграрный сектор и сектор коммунальных услуг на уровне органов местного самоуправления.
- За 2022 год Япония предоставила Украине более $1,6 млрд. финансовой и другой помощи.
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