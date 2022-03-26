Правительство приравняло каски и бронежилеты к гуманитарной помощи
26 марта правительство одобрило постановление, которым приравняло бронежилеты и каски, которые закупают за границей волонтеры, к гуманитарной помощи
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Теперь для их ввоза не требуется специальных разрешений, а только декларация. Также упростили механизм ввоза еще ряда вещей.
"Пластины для бронежилетов, переносные радиостанции негражданского назначения, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры негражданского назначения, бинокли, монокуляры и другие оптические трубы, магниферы, коллиматорные прицелы, прицелы негражданского назначения, тепловизоры и приборы ночного видения. С только сегодняшнего дня требуют дляввозагарантийное письмо конечного пользователя", - сказала Верещук.
По ее словам, бюрократию отменили по просьбе волонтеров, чтобы они быстро и вовремя помогали военным.
- Напомним, правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.19Продажа 33.26
- Актуальное
- Важное