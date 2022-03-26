Правительство приравняло каски и бронежилеты к гуманитарной помощи

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



Теперь для их ввоза не требуется специальных разрешений, а только декларация. Также упростили механизм ввоза еще ряда вещей.



"Пластины для бронежилетов, переносные радиостанции негражданского назначения, беспилотные летательные аппараты, квадрокоптеры негражданского назначения, бинокли, монокуляры и другие оптические трубы, магниферы, коллиматорные прицелы, прицелы негражданского назначения, тепловизоры и приборы ночного видения. С только сегодняшнего дня требуют дляввозагарантийное письмо конечного пользователя", - сказала Верещук.



По ее словам, бюрократию отменили по просьбе волонтеров, чтобы они быстро и вовремя помогали военным.

Напомним, правительство готовит новую программу поддержки для переселенцев из районов боевых действий.