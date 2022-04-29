Правительство приняло решение: цена на газ для украинцев останется без изменений
Украинское правительство приняло решение, что цена на газ для людей останется без изменений – 8 грн за куб
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сегодня принимаем решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения. 8 грн за куб, как и было. Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства", - сказал Шмигаль.
Правительство также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги.
Денис Шмыгаль призвал украинцев оплачивать коммунальные услуги.
"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - сказал Премьер-министр Украины.
- Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.
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