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Правительство приняло решение о ввозе Starlink в Украину без пошлины и НДС

29 ноября, 2022 вторник
19:28
Экономика

Кабмин освободил от НДС и ввозных пошлин запчасти и комплектующие для изготовления электрогенераторов, а также оборудование спутникового интернета (Starlink)

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба правительства.

"Сегодня мы утвердили необходимые документы, чтобы старлинки завозились в Украину без пошлины и НДС. Это удешевит их стоимость и позволит обеспечить их для наибольшего количества людей и организаций", - отметил премьер.

Как пояснили в Минэкономики, правительство внесло изменения в перечень товаров, поставляемых на территорию Украины без уплаты пошлин и НДС.

Так, под налоговые льготы попали комплектующие для изготовления энергетического оборудования, очистки воды и средства спутниковой связи к сети Интернет (Starlink).

"Сначала правительство освободило от пошлин и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования. Это решение делает такую продукцию дешевле примерно на 25%. Сегодня мы делаем еще один шаг".

Чтобы украинские производители, которые собирают такую продукцию в Украине, не оказались в невыгодном положении, правительство дополнительно освободило запчасти для сборки генераторов и энергетического оборудования от НДС и пошлин. Таким образом, и производимая на внутреннем рынке продукция станет примерно на четверть дешевле", - пояснил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин.

Ранее правительство расширило список импортных товаров, которые будут завозиться в Украину без уплаты ввозной пошлины и НДС – речь идет об оборудовании, которое должно помочь стране пережить энергетический кризис: генераторы, аккумуляторы и т.д.

  • Напомним, сегодня в Минцифре заявили о намерении приобрести "большую партию из тысяч Starlink для Украины".

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